”Incepand de luni, 2 mai, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 5,5% si 6,15%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, anunta Ministerul de Finante. Titlurile de stat pot fi cumparate: Intre 2 – 26 mai 2022 online, numai de catre persoanele fizice care sunt inregistrate in SPV. Operatiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectata, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de…