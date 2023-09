Stiri pe aceeasi tema

- De la Havana la Moscova? Guvernul cubanez a afirmat luni ca a identificat o „rețea rusa de trafic de persoane” care urmarea recrutarea de cubanezi pentru „operațiuni militare in Ucraina” și ca a inițiat proceduri penale impotriva celor implicați. Ministerul cubanez de Interne „lucreaza pentru a neutraliza…

- Armata din Ucraina anunța ca a recucerit trei kilometri patrati in apropiere de Bahmut, in estul țarii, unul dintre principalele puncte ale contraofensivei ucrainene si denunta tiruri rusesti de somatie a unui cargou la Marea neagra, relateaza AFP. „In sectorul Bahmut, 3 km2 au fost eliberati saptamana…

- Razboiul din Ucraina continua fara incetare, iar ofensiva Ucrainei pare sa piarda teren in fața Rusiei, care da semne ca avanseaza pe teritoriul Ucrainei, recucerind teritorii care reintrasera in posesia forțelor armate ucrainene. In urma cu puțin timp, Ministerul rus al Apararii a anunțat in buletinul…

- In timp ce Ministerul de Externe de la Kiev a acuzat Rusia de "incalcarea flagranta" a obligațiilor sale internaționale prin amenințarea navelor civile care se indreapta spre porturile ucrainene, armata ucraineana a emis joi, 20 iulie, un avertisment similar pentru navele rusești din Marea Neagra, spunand…

- O restaurarea a sistemelor de irigare in sudul Ucrainei este importanta in agricultura ucraineana, iar centrala kahovka va continua sa joace un rol-cheie, a subliniat intr-o sedinta de Guvern premierul Denis Smihal. ”Proiectul va dura doi ani. In prima etapa, vom proiecta toate structurile de inginerie…

- Rusia nu mai are niciun motiv pentru a prelungi acordul care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale prin porturile sale maritime, dupa ce forțele ruse au impiedicat folosirea acestora odata cu razboiul declanșat in februarie 2022. Ministerul rus de Externe a transmis marți ca navele ucrainene…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca l-a convocat pe ambasadorul Japoniei la Moscova in legatura cu decizia guvernului de la Tokyo de a furniza echipamente militare Ucrainei, informeaza Reuters.

- Ambasadorul belgian la Moscova, Marc Michielsen, a fost convocat de Rusia in legatura cu „faptele dezvaluite privind utilizarea armelor de fabricație belgiana de catre grupurile de sabotaj”. In nota emisa de Ministerul rus de Externe , este precizat ca ambasadorului i-a fost trimis „un protest ferm…