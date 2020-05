Ministerul Culturii va declara 2021 Anul „Tudor Vladimirescu“ Ministerul Culturii va declara 2021 Anul „Tudor Vladimirescu“. Se vor implini 200 de ani de la Revoluția condusa de Tudor Vladimirescu. Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca a purtat deja discuții in acest sens cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Pentru anul viitor, centrul manifestarilor dedicate lui Tudor Vladimirescu va fi județul Gorj. In acest sens vor avea loc evenimente la Targu Jiu, Vladimir (localitatea natala) și Padeș (Proclamația de la Padeș). Parc renovat complet Autoritațile din Targu Jiu vor sa modernizeze complet parcul care poarta numele domnitorului. „Anul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Gabriela Firea a reamintit, pe Facebook, faptul ca exista un numar de telefon gratuit pentru consiliere psihologica, la care, pana acum, au apelat 71 de persoane."031-9103 numar de telefon gratuit pentru consiliere psihologica, lansat de Primaria Capitalei, prin ASSMB, la…

- Al Jazeera, site-ul televiziunii qatareze, scrie despre cum face fata Romania crizei provocate de coronavirus: autoritatile spun ca avem echipamentele necesare pentru protectia cadrelor medicale, in timp ce medicii apeleaza disperati la micii producatori... "Unde statul roman s-a chinuit,…

- Primarul din Gura Humorului a luat-o inaintea autoritaților de la București și a decis sa autoizoleze orașul, aflat in județul Suceava, pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Orașul Gura Humorului nu are inregistrat niciun caz confirmat cu coronavirus. Conform realitateadesuceava.net, la intrarile…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a afirmat, la intalnirea anuala a membrilor Camerei de Comert Americane din Romania, ca Partidul Comunist Chinez s-ar folosi de moartea a mii de europeni pentru a inmana masti marca Huawei deghizate in donatii umanitare. Totodata, el a elogiat masurile…

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- Un tanar din Slatina care a calatorit in apropierea italianului diagnosticat cu coronavirus s-a plimbat doua zile prin Bucuresti, desi ar fi trebuit sa fie in carantina. Autoritatile spun ca a fost vorba de „o eroare de transmitere” și s-au trimis documentele, joi, spre DSP București.Potrivit…

- Prima persoana din Romania care a fost diagnosticata cu coronavirus a fost transportata joi dimineata, in jurul orei 3:00, la insititutul Matei Bals din Bucuresti cu „izoleta“, o autospeciala aflata in dotarea Directiei pentru Situatii de Urgenta.

- Autoritațile din Gorj sunt in stare de alerta, dupa ce un cetațean italian, de 71 de ani, a fost depistat recent cu coronavirus și internat intr-un spital din Rimini. MAE anunța ca iubita batranului este din Gorj, iar autoritațile incearca sa o gaseasca. Italianul a fost și in Craiova, timp de patru…