- Coreea de Nord "va plati pretul" daca va intreprinde actiuni militare impotriva Coreei de Sud, a avertizat miercuri Ministerul Apararii de la Seul intr-un comunicat, citat de Yonhap.Comunicatul Comitetului sefilor de stat major interarme al Coreei de Sud (JCS) intervine la cateva ore dupa…

- Coreea de Nord si-a distrus, intr-o explozie, sediul Biroului de Legatura cu Coreea de Sud, situat la Kaesong, la frontiera intercoreeana, relateaza BBC News. Explozia a avut loc la cateva ore dupa ce Phenianul a reiterat amenintari cu actiuni militare impotriva Sudului. Locația a fost renovata…

- Armata nord-coreeana a amenintat sa-si reinstaleze trupele in zonele de frontiera cu Sudul care au fost demilitarizate anterior in virtutea unor acorduri intercoreene, potrivit unui comunicat oficial dat publicitatii marti, noteaza DPA, citata de Agerpres.In acest sens, Coreea de Nord a distrus marti…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Jim Jong-un, a emis un avertisment Coreei de Sud cu privire la brosurile anti-Phenian trimise de cei din "Sud". Ea a amenintat ca, daca lucrurile vor continua, va pune capat unui acord militar intre cele doua tari, instituit in 2018, conform Deutsche Welle.Avertismentul…

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat marti, 2 iunie, ca va incepe testele clinice pentru un vaccin impotriva COVID-19 pe un grup de 50 de militari care s-au oferit sa participe la acest studiu medical, relateaza agenția EFE, citata de Argepres. Pentru a verifica siguranta si eficienta vaccinului…

- Coreea de Nord a tras duminica mai multe focuri de arma spre Coreea de Sud, in Zona Demilitarizata (DMZ) care divizeaza peninsula, lovind un post de paza din orasul Cheorwon si determinand o riposta a armatei sud-coreene, au afirmat sefi ai Statului Major al armatei sud-coreene, (JCS), conform agentiei…

- Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului de Interne a acționat de luni dimineața in județul Suceava, in cadrul unei ample acțiuni, care in prima sa parte a avut ca obiectiv identificarea zonelor de padure defrișate sau unde se exploateaza lemn, pentru ca echipajele…

- Sute de polițiști și jandarmi sunt in acțiune, luni seara, in Capitala și in țara, pentru a-i verifica pe oamenii care se afla pe strada sau circula in mașini, dupa ce au intrat in vigoare prevederile Ordonanței Militare nr. 2.Vezi și: Profilul mortilor de COVID-19 din Italia: Nicio victima…