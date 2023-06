Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP), care monitorizeaza calitatea apei marii in perioada estivala, a anuntat ca nu exista risc de imbolnavire cu holera in Marea Neagra, a transmis sambata Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, intr-un comunicat de presa.

- Ca urmare a informatiilor prezente in spatiul public referitoare la distrugerea barajului de pe raul Nipru, pentru corecta informare a opiniei publice, Institutul National de Sanatate Publica face urmatoarele precizari.In acest moment, pe canalele oficiale ale institutiilor Europene si organismelor…

- Institutul National de Sanatate Publica verifica permanent calitatea apei din Marea Neagra, dupa ce autoritatile din Odesa au interzis oamenilor sa mai mearga la plaja din cauza riscului de holera.