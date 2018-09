Romania va solicita Comisiei Europene instituirea unor prime de mentinere si dezvoltare a micilor exploatatii detinute de persoane pana in 40 ani, intrucat aceasta categorie de fermieri nu este eligibila in cadrul masurilor de instalare a tinerilor fermieri (M 6.1 PNDR), a declarat, la Braila, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Alexandru Potor.

Nevoia reinnoirii generatiilor implicate in agricultura si a transferului echitabil al activitatii agricole au fost dezbatute cu ocazia celei de-a treia Conferinte Regionale dedicata dezbaterii subiectelor privind…