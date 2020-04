Proceduri simplificate pentru fermierii care vor sa-și asigure culturile. Ministrul Agriculturii a anunțat ca aceștia vor primi mai ușor sprijin pentru plata polițelor. 40 de milioane de euro sunt alocați in acest scop. Masura a fost anunțata in condițiile in care seceta extrema distruge culturile de pe milioane de hectare. In plus, autoritațile vor evalua situația pentru a acorda despagubiri in mod echitabil. Deschidem o sesiune anuala pentru toate culturile sau speciile. Simplificam mult ghidul solicitantului și am renunțat la trei piese din cele șapte care erau la dosar, ramanand doar contractul…