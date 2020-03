Ministerul Afacerilor Externe recomandă tuturor turiștilor români din străinătate să revină în țară Ministerul Afacerilor Externe recomanda tuturor cetațenilor romani care se afla ca turiști in strainatate sa depuna demersuri pentru scurtarea șederii și revenirea in țara in cel mai scurt timp, in contextul evoluției la nivel global a infecției cu COVID-19 și a demersurilor altor state. Avand in vedere faptul ca masurile adoptate la nivelul statelor pot […] Articolul Ministerul Afacerilor Externe recomanda tuturor turiștilor romani din strainatate sa revina in țara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

