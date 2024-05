O metoda controversata de a face bani a fost descoperita in randul unor romani aflați in strainatate. Aceștia se posteaza strategic in fața obiectivelor turistice și cer bani turiștilor pentru a se da la o parte din poze. Aceasta practica a starnit numeroase reacții negative, atat din partea turiștilor, cat și a comunitații romanești din […] The post Noua metoda de a face bani in strainatate: Romanii cer bani turiștilor pentru a ieși din poze appeared first on Puterea.ro .