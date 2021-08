Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Meteorologie și Hidrologie bulgar a emis Cod Roșu de canicula pentru unele regiuni ale țarii, și portocaliu pentru altele. Temperaturile vor depași 41 de grade la umbra. Ministerul Afacerilor Externe cere cetațenilor romani sa se informeze bine inainte de a pleca in Bulgaria pentru vacanța…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis luni o atenționare de calatorie pentru Italia, unde mai multe organizații sindicale au anunțat organizarea unei greve cu durata cuprinsa intre 4 și 12 de ore.

- Atenționare pentru romanii care se afla sau vor merge in Spania. Ministerul Afacerilor avertizeaza ca Agenția Meteorologica spaniola a emis coduri roșu, portocaliu și galben de canicula valabile incepand de joi pana pe 24 iulie. Pentru 23 iulie este anunțat cod roșu de canicula (cu temperaturi de 41ºC)…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Republica Portugheza referitor la anunțul companiei de handling aeroportuar Groundforce Portugal privind greva lucratorilor sai, pana la ora 24.00 a zilei de 18 iulie, arata Mediafax.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Spania ca Agenția Meteorologica spaniola – AEMET a emis coduri roșu, portocaliu și galben de canicula și vant pentru luni și marți, potrivit Mediafax. Pentru ziua de luni, 12 iulie,…

- Persoanele care sosesc din Romania pot intra in Bulgaria fara a fi obligate sa prezinte alte documente, cu exceptia documentelor de calatorie – carte de identitate sau pasaport, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), citat de Digi24 . Noile masuri se aplica pana la data de 31 iulie.…

- Persoanele care vin din Romania pot intra in Bulgaria fara a fi obligate sa prezinte alte documente, cu exceptia documentelor de calatorie - carte de identitate sau pasaport... The post Romanii pot intra in Bulgaria doar cu CI sau pașaport. Masura este valabila pana in 31 iulie appeared first on Renasterea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla sau care intenționeaza sa se deplaseze in Grecia ca Secretariatul de Stat pentru Protecție Civila elen a emis o avertizare referitoare la creșterea riscului privind producerea unor incendii de vegetație din cauza temperaturilor…