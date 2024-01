Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a transmis, marti, un apel catre turistii romani care se deplaseaza in zone tropicale, sa discute cu medicii inainte de calatorie despre profilaxia impotriva malariei. Ministerul arata ca in ultimele trei luni, in Romania au fost diagnosticate 11 cazuri de malarie.

- In ce locații iși vor petrece romanii Revelionul. Țarile europene se afla in topul preferințelor In ce locații iși vor petrece romanii Revelionul. Țarile europene se afla in topul preferințelor Țarile europene sunt prioritare pentru romanii care doresc sa calatoreasca cu ocazia trecerii dintre ani.…

- Cel putin 215 milioane de doze de vaccinuri COVID-19 achizitionate de tarile UE in perioada de varf a pandemiei au fost aruncate intre timp, costul lor fiind estimat la 4 miliarde de euro, arata o analiza.

- Romanii emigreaza „in valuri” in cautarea unui trai mai bun, in Europa. In ultimii 10-15 ani, au „fugit” mai mult de 2 milioane de romani, ceea ce reprezinta aproape 20% din forța de munca, arata un raport al Bancii Mondiale. Salariul minim din țara noastra trece cu puțin peste 600 de euro, si acela…

- Daca in urma cu zece ani, romanii aveau cea mai mare simpatie fața de Marea Britanie și Germania, in 2023, Spania și Italia sunt țarile din topul clasamentului, potrivit unui sondaj INSCOP.

- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor atrag atenția persoanelor care țin post! Potrivit specialiștilor, deși unele produse sunt marcate ca fiind de post, acestea au ingrediente interzise in Postul Craciunului. La ce trebuie sa fie atenți romanii.