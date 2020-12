Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL – USR PLUS – UDMR au anunțat vineri seara, in jurul orei 19.00, ca au ajuns la un acord total privind funcționarea viitoarei coaliții de guvernare. Astfel, Florin Cițu va fi candidat de premier, PNL va lua șefia Camerei Deputaților și USR PLUS – șefia Senatului. PNL: Ministerul de Externe,…

- Copresedintii USR PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, au anuntat vineri seara, in urma negocierilor cu PNL si UDMR, ca USR PLUS ar urma sa detina sase portofolii in viitorul Guvern de coalitie, potrivit AGERPRES. Este vorba despre Ministerele: Justitiei, Transporturilor, Sanatatii, Fondurilor Europene,…

- Odata cu incheierea alegerilor pentru noul Parlament și negocierea dintre partidele politice a structurii noului Guvern, Consiliul Național al Intreprinderior Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) solicita decidentilor politici sa țina seama de cerințele antreprenorilor și sa inființeze un…

- Consiliul Național al Intreprinderior Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) solicita inființarea unui Minister al Antreprenoriatului, Turismului și Digitalizarii, anunța MEDIAFAX. „Odata cu incheierea alegerilor pentru noul Parlament și negocierea dintre partidele politice a structurii…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema fondurilor europene cu prim-ministrul Ludovic Orban, viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Transporturilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema fondurilor europene cu prim-ministrul Ludovic Orban, viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Transporturilor,…

- Președintele Klaus Iohannis are o ședința de lucru, la Palatul Cotroceni, pe tema fondurilor europene, la care participa premierul Ludovic Orban și 5 miniștri. Discuțiile au loc in contextul in care Romania a raportat un numar record de decese și infectari in ultimele 24 de ore. La final, șeful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, la Palatul Cotroceni, o sedinta pe tema fondurilor europene cu prim-ministrul Ludovic Orban si mai multi ministri. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta care va avea loc la ora 15:00, vor participa si viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul…