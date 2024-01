Televiziunile dedicate copiilor, MINIMAX și JIMJAM, din portofoliul AMC NETWORKS INTERNATIONAL CNE [AMCNI] au avut o performanța excelenta in 2023, cu o poziție impresionanta in multitudinea de posturi TV destinate genului. Minimax a fost cea mai vizionata televiziune pentru copii in categoria A18-49 – așadar, alegerea numarul unu a parinților din Romania, in 2023. Secretul ambelor posturi TV consta in credibilitate, conținut valoros și timp de calitate in fața micului ecran, ceea ce devine din ce in ce mai important atunci cand vine vorba de divertismentul pentru copii. Parinții vor sa se asigure…