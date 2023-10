Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei: Accesul investitorilor pe piata de producere a energiei electrice din surse regenerabile este ingreunatParticipantii la procesul de racordare la retea intampina bariere legislative, bariere birocratice, bariere asociate finantarii, dar si unele generate de dezvoltarea insuficienta…

- Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, a declarat ca trebuie impus un prag la montarea panourilor fotovoltaice de catre prosumatori, in functie de necesarul de consum al acestora. „Nu cred insa in supradimensionarea instalatiilor de producere,…

- Rețelele de transport al gazelor din Republica Moldova vor fi operate de catre Vestmoldtransgaz, deținuta de Transgaz Romania și BERD. O decizie in acest sens a fost aprobata in ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, a relatat agenției MOLDPRES Directia comunicare și protocol a Guvernului. Potrivit…

- Ministerul Energiei se afla pe punctul de a pune in funcțiune o schema de sprijin de tip Contracte pentru Diferenta (CfD) in cazul investițiilor in tehnologii cu emisii reduse de carbon. In acest context, Razvan Nicolescu, expert in energie, fost președinte al Agenției Europene de Reglementare in Energie…

- Conform ANRE, de astazi, 16 august 2023, incep inscrierile pentru sesiunea de autorizare a electricienilor din Romania. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, de miercuri, 16 august 2023, incepe sesiunea de autorizare a electricienilor.…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Valoarea medie agregata la nivel national a intreruperilor in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor de energie electrica a fost, in 2022, de 240 de minute, pentru un consumator racordat la sistemul de distributie, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare…

- ”Procesul de obtinere a tuturor autorizatiilor necesare punerii in functiune de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile este anevoios si dureaza mult, desi s-au facut unii pasi pentru simplificarea procedurilor, ceea ce descurajeaza potentialii investitori, a constatat Consiliul…

- Secretariatul General al Consiliului UE a publicat cererea unei asociații fondate de fostul ministru Razvan Nicolescu pentru reexaminarea pe motive de mediu a deciziei de amanare a aderarii Romaniei la spațiul Schengen, informeaza G4media.Cererea catre Consiliul UE a fost depusa sa ONG-ul Asociația…