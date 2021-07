Stiri pe aceeasi tema

- „Baieții de aur” ai Bacaului vor… aurul național. Sau macar o noua finala. Ca in 2013, la Hunedoara. De data aceasta, turneul final al Campionatului Național de minifotbal se ține, la Ramnicu-Valcea. Aici, intre 2 și 4 iulie se reunesc cele mai bune 16 echipe din țara, imparțite in patru grupe. Golden…

- Continua seria calificarilor inregistrate de echipele de handbal feminin ale Clubului Sportiv Școlar Bacau. Dupa ce junioarele 3 s-au clasat pe locul patru in ierarhia Campionatului Național, iar junioarele 2 au terminat sezonul pe poziția a cincea, o alta formație le calca pe urme. Este vorba de handbalistele…

- Dumninica s-a incheiat Campionatul Național rezervat junioarelor 2 la handbal feminin. Bacaul a avut doua reprezentante la turneul final desfașurat la Satu Mare: CSȘ și CSM. Dupa ce s-a clasat a patra la turneul final al junioarelor 3 de la Reșița, gruparea antrenata de Marius Capușa și Georgiana Vantu…

- Clasata pe locul 4 la turneul final de la Reșița, CSȘ Bacau va miza pe actualul lot și in sezonul viitor al junioarelor 3. Cu precizarea ca o buna parte dintre acestea vor evolua, de maine, la turneul final al junioarelor 2 de la Satu Mare Ramane regretul ca nu s-a cucerit o medalie. Dar […] Articolul…

- Vice-campioana naționala de junioare 4 in 2019, echipa antrenata de Georgiana Vantu și Marius Capușa incepe azi asaltul catre o medalie la junioare 3 In 2019 au cucerit argintul national la junioare 4. O mare performanța. Și un inceput de drum. Drum care continua in 2021 cu o noua prezența la turneul…

- CSȘ Bacau a incheiat pe locul 5 din șase turneul final al Campionatului Național de junioare la volei desfașurat la București. Bacauancele antrenate de Dumitru Matanie și Traian Șnel și-au trecut in cont o victorie, 3-0 (14, 14, 14) cu LPS Cluj și patru infrangeri: 2-3 (-22, 18, -14, 20, -8) cu CTF…

- Turneul final al Campionatului Național de handbal feminin rezervat junioarelor II va reuni la start și cele doua echipe bacauane: CSM și CSȘ. Acestea au terminat pe primele doua poziții Grupa Valoare 1 și au timbrat biletul de calificare in Final 8 alaturi de celelalte fruntașe din Grupa Valoare 2,…

- La sfarșitul saptamanii trecute (13 – 16 mai), in stațiunea Slanic-Moldova s-a desfașurat cel de-al doilea turneu din cadrul Concursului Național de Table și Backgammon, organizat de Asociația Romana de Backgammon (ARB), in colaborare cu Federația Romana de Table/Backgammon (FRTBG) și Pensiunea ,,Poiana…