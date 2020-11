Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Consumatori (APC) atrage atentia Ministerului Sanatatii ca in Romania se vand masti de protectie care induc in eroare consumatorii in privinta protectiei asigurate de aceste produse impotriva SARS-CoV-2. ″In actualul context sanitar de crestere alarmanta a numarului de imbolnaviri cu SARS-CoV-2,…

- „Fa dansul ploii pana apar norii”, „Lucreaza de noapte”, ” Poarta masca de sudor”, „Trezește-te la 4 dimineața”, „Pune folie auto pe geam, 80 la suta umbrire”, „Poarta masca de protecție nu doar pe gura și pe nas, ci și pe ochi” – sunt doar cateva dintre soluții.

- Colegii, dar și ascultatorii, au menționat lucruri cunoscute despre orașul in care s-au nascut, fara sa spuna orașul, iar Bogdan și Ionuț au incercat sa-l ghiceasca. Nu au reușit de fiecare data. „Orașul meu este cunoscut pentru cea mai buna fabrica de rulmenți din țara asta, unde a lucrat și cea mai…

- Ministerul de Interne face un nou apel la romani, pe care „ii roaga din suflet” sa respecte regulile sanitare pentru a preveni raspandirea coronavirusului. „Va rugam din suflet sa purtați masca de protecție… Va rugam din suflet sa evitați aglomerațiile… Va rugam din suflet sa faceți acest minim efort…

- Barbatul a fost prins intamplator de jandarmi, cu produsele la el, intr-un tramvai, dupa ce le-a atras atentia pentru ca nu purta masca de protectie. Aradeanul a fost surprins de camerele de supraveghere video ale unui supermarket, dar angajatii nu stiau ca furase pana cand nu le-au spus jandarmii.…

- „Am trecut prin asta, cred ca a plecat de migrene, de la cat urlam de cate ori imi umbla pe la picioare”, „Am scapat de șoarecii din birou dupa ce am lasat o urma de mancare și i-am mutat in biroul colegului” ,”Vrei sa scapi de un șoarece sau un șobolan? Spune-i ca vrei o... View Article

- Barbatul a fost vazut intr-un autobuz britanic, care circula de la Swinton la Manchester. Un pasager povestește ca a crezut ca barbatul purta o „masca funky”, apoi a observat ca „masca mișca”, scrie BBC. Șefii companiei de transport au confirmat incidentul și au spus ca „un șarpe nu este o masca de…

- In scrisoarea deschisa pe care a publicat-o, Selly semnaleaza cele mai mari probleme ale invațamantului din țara noastra și propune soluții. Cele 4 probleme la care se refera Selly: Timpul petrecut de elevi la școala Profesorii și modul de predare Schimbarea urgenta și radicala a programei școlare Digitalizarea…