Minerva face cafea bună? De cele mai multe ori, coada vacii și ștampila primariei n-au nici in clin, nici in maneca. Sau, cel puțin, noua, muritorilor de rand, așa ni se pare. De ce spun asta: face valva, deja, știrea ca astrologul Minerva, nume de scena, caci in buletin doamna se numește Gabriela Dima, a fost angajata la Banca Naționala a Romaniei. Desigur, nu ne gandim ca Mugur Isarescu a facut aceasta angajare pentru ca vrea sa știe daca sunt aliniate astrele in privința, nu știu, Robor-ului, scade, crește, mai sta, de-astea… A zis-o el pe-aia cu bancile care au sarit calul cu acest Robor, dar, parca nu cred ca vrea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

