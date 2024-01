Stiri pe aceeasi tema

- Ilustrație: Marian Avramescu In ciuda prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), romanii tot ar putea avea parte de ape inghețate in ziua de Boboteaza, conform tradiției. Speranța vine de la premierul-apratrihoț Marcel Ciolacu. In cazul in care șeful Guvernului va continua cu promisiuni…

- Ilustrație: Marian Avramescu Numeroasele discuții legate de Legea porcului a starnit teama multor romani de eventuale sancțiuni, iar acest lucru a condus la salvarea unui numar insemnat de suine de la sacrificarea pentru mesele de Craciun și Revelion. Acum, dupa promisiunile venite dinspre Viena, porcii…

- Ilustrație: Marian Avramescu In primele zile ale noului an romanii se intrec in urari de bine, foarte mulți incercand din greu sa impresioneze prin inspirație și originalitate. Din exces de zel in a descoperi cea mai inspirata urare de an nou, iau naștere și numeroase gafe. Va prezentam cateva urari…

- Ilustrație: Marian Avramescu In aceste zile trebuie sa ne amintim de faptele vitejești ale celor care s-au luptat in 1989 pentru libertatea romanilor. La 34 de ani de la evenimentele din 1989, avem in fruntea Guvernului un revoluționar. Președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel…

- Ilustrație: Marian Avramescu Dupa aproape trei decenii de la vizita președintelui Romaniei in Coreea de Nord, impușcat de Craciun, a ieșit din gaura neagra a istoriei covrigului de Buzau un nou lider socialist care sa reactiveze parteneriatul strategic dintre București și Phenian. De teama sa nu-l vada…

- Simularea la nivel național pentru Evaluarea Naționala la clasa a VIII-a (EN VIII) 2024 se va susține la inceputul lunii februarie, in zilele de 5-7, potrivit calendarului de simulari organizate de Ministerul Educației. Simularea de Bacalaureat (BAC) 2024 organizata la nivel național pentru elevii din…

- Ei bine, am trait sa o vedem și pe asta! ”Prostanacul” care parea ca nu iși va putea niciodata dezlipi eticheta pusa de Ion Iliescu a trimis dupa ”fenta ambasadorului” toți liderii politici și serviciile secrete de-a valma! Nici macar vreun ”mare barbat de stat” roman nemaifiind conștient de importanța…

- Articolul Deputatul Andi Cristea saluta recunoașterea limbii romane ca limba oficiala a minoritații romane din Ucraina se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Deputatul Andi Cristea, cunoscut pentru implicarea sa activa in promovarea intereselor comunitații romanești, a salutat succesul diplomatic…