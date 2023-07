Stiri pe aceeasi tema

- Salariații CEO iși continua greva foamei in fața Guvernului. Peste 20 de angajați din cadrul Complexului Energetic Oltenia iși continua greva foamei in București. De joi dimineața protestatarii s-au mutat din fața Ministerului Muncii in fața Guvernului. In București au mai sosit, ieri, 4 angajați de…

- Greviștii foamei din Complexul Energetic Oltenia, care de luni de afla in fața Ministerului Muncii, in București, nu renunța la protest. Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca va emite o dispoziție prin care casele de pensii vor pune in aplicare Legea 197 din 2021. Dupa ce au vazut Dispoziția,…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat miercuri ca Legea 197 din 2021 va fi aplicata de catre casele de pensii pentru ieșirea din sistem a minerilor și a energeticienilor. Astazi va fi transmis catre casele de pensii un instructaj pentru aplicarea Legii 197. Ulterior, vor fi facute demersuri in Parlament…

- Protest la Termocentrala Ișalnița. Un protest spontan a avut loc marți la Sucursala Electrocentrale Ișalnița, din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Aproximativ 25 de salariați au pichetat unitatea, in fața porții Termocentralei. Gestul a fost facut in semn de solidaritate cu angajații CEO intrați…

- Șase județe din sudul Banatului și din vestul și nordul Olteniei intra sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Potrivit ANM, in sudul Banatului și in vestul și nordul Olteniei, precum și in vestul Carpaților Meridionali vor fi…

- Aproape o suta de actuali și foști angajați ai Complexului Energetic Oltenia au inceput un protest spontan in urma cu puțin la sediul Prefecturii Gorj. Oamenii cer aplicarea Legii 197 din 2021, care reduce varsta de pensionare pentru personalul din minerit și sectorul energetic. La Prefectura Gorj se…

- A fost protest joi dimineața la Casa de Pensii Gorj. Foștii mineri și angajați la CEO sunt nemulțumiți pentru ca nu pot sa iasa la pensie, și asta pentru ca nu se ține cont de aceasta lege. Mai multe dosare de pensie au fost respinse in ultima perioada. In acest caz exista chiar și o decizie favorabila…