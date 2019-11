Stiri pe aceeasi tema

- Minerii de la exploatarile Paroseni si Uricani au continuat miercuri protestul inceput in urma cu 10 zile, ei fiind dispusi sa renunte doar in situatia in care Guvernul va aproba actul normativ referitor la veniturile de completare pentru personalul disponibilizat. "Minerii sunt decisi sa continue protestul…

- 'Din discutii s-a desprins concluzia ca in situatia in care va trece Guvernul Orban, atunci la dispozitia acestuia va fi lasata documentatia necesara pentru emiterea unui act normativ prin care sa poata fi acordate veniturile de completare. Daca nu va trece, atunci, in sedinta de Guvern de miercuri…

- Protestul minerilor de la Paroseni si Uricani, care s-au blocat in subteran, va inceta in momentul in care vor vedea un act normativ care sa reglementeze protectia sociala solicitata, a declarat luni presedintele Sindicatului 'Huila', Laszlo

- Minerii de la Paroșeni și Uricani continua protestul in subteran, dupa ce discuțiile purtate vineri seara cu doi reprezentanți ai Guvernului pentru rezolvarea conflictului s-au terminat fara nicio concluzie. Inca un miner a fost transportat la spital, dupa ce i s-a facut rau. Presedintele Sindicatului…

- Minerii de la Paroseni si Uricani continua, sambata, pentru a sasea zi consecutiv, protestul declansat in subteranul celor doua exploatari de carbune din Valea Jiului, cei aproape 100 de oameni solicitand elaborarea unui act normativ care sa le garanteze venituri de completare sau angajarea la Complexul…

- Zece mineri dintre cei care s-au autoblocat, de luni, 28 octombrie, in subteranul minelor Paroseni si Uricani, au avut nevoie de ingrijiri medicale la spitalul din Vulcan, de la debutul protestului, cele mai multe cazuri fiind semnalate in ultimele 24 de ore, a declarat, vineri, pentru AGERPRES,…

- Patru mineri de la Paroseni, dintre cei care protesteaza in subteran de patru zile, au fost trimisi joi dupa-amiaza la spital, in urma unui control medical ce a fost efectuat oamenilor in sala de apel a minei pentru a se cunoaste starea lor de sanatate. "Minerii care protesteaza in subteran au fost…

- Peste 100 de mineri de la exploatarile Paroșeni și Uricani sunt blocati in subteran, pentru a doua zi consecutiv. Oamenii sunt ingrijorati ca isi vor pierde slujbele sau vor avea veniturile scazute, dupa ce minele isi vor inceta activitatea, peste doua luni. Doi dintre minerii protestatari au fost nevoiti…