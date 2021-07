Stiri pe aceeasi tema

- Colega cu știrile de la Virgin Radio Romania, Viorica Ștefan a fost premiata de Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania la categoria reportaj de radio. Viorica Ștefan are grija mereu sa afli primul tot ce se intampla important la tine in oraș și in lume, dar realizeaza și unele dintre cele mai…

- Dimineața intensa, cu o tema cat se poate de serioasa la Virgin Radio Romania. Cat de departe poți merge atunci cand vezi o fata care-ți place pe strada? Dupa ce au dezbatut cu ascultatorii Virign Radio Romania modul in care reacționeaza unii barbați cand vad fete frumoase pe strada, Ionuț și Bogdan…

- Hit-ul „Rampampam” lansat de Minelli in luna martie continua șirul de reușite la nivel internațional. In mai puțin de patru luni de la lansare, single-ul a reușit performanța de a ajunge pe poziția a șasea in Top 200 Shazam Global. Mai mult decat atat, „Rampampam” ajunge sa fie cea mai difuzata piesa…

- Cristi Stanciu, aka Chris Hype, a facut super atmosfera, in weekend, la Iași. Dupa ce a adus noutațile in Virgin Radio Hot 30, la Virgin Radio Romania, Cristi Stanciu a mixat, alaturi de Manuel Riva și Catalin Popa la Senzoria. Muzica mixata live, un cooking show, new media experience și arte vizuale,…

- A inceput votarea pe virginradio.ro pentru #copilderadio! Tu decizi cine caștiga 1000 EURO! In ultimele zile, la Virgin Radio Romania am ales cate un moment care pentru intra in marea finala online! Doar azi, de la ora 10 și pana la finalul zilei, poți vota pe virginradio.ro cine caștiga 1.000 EURO!…

- Sunt ultimele ore in care mai poți sa aduni puncte pe virginradio.ro ca sa caștigi o pereche de caști Hama X HaHaHa Production sau o boxa portabila Hama X HaHaHa Production Prinde la Virgin Radio Romania piesele care-ți aduc puncte, iar daca in top, poți prinde un super premiu: o pereche de caști Hama…

- A inceput vanatoarea de piese bune la Virgin Radio Romania! Catch the Tunes! Prinde la Virgin Radio Romania piesele care-ți aduc puncte pe virginradio.ro iar daca ești la sfarșitul saptamanii in top, poți prinde un super premiu: o pereche de caști Hama X HaHaHa Production sau o boxa portabila Hama X…

- Provocarea CSAUD continua la Virgin Radio Romania cu un nou sunet, dar și un premiu de 1.000 de EURO, daca te prinzi ce se aude și ne spui in direct la Virgin Radio Romania! De luni pana vineri, prinde semnalul de concurs și suna-ne in direct ca sa ne spui CSAUD! Adica sa spui Ce... View Article