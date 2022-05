Minele antipersonal fac sute de victime în zonele eliberate de sub ocupația rusă Conform agerpres.ro, zonele eliberate de sub ocupația rusa din Ucraina continua sa constituie un pericol pentru populație. Și asta pentru ca sunt ințesate cu mine antipersonal neexplodate, ramase peste tot, dupa ce ocupanții au fost nevoiți sa se retraga. Acest fapt a dus, din pacate, la moartea mai multor sute de localnici care au calcat pe aceste mine, ori au trecut cu mașinile și utilajele agricole peste ele. Astfel de situatii au fost inregistrate la Borodianka, Irpin sau Bucea, cele mai afectate localitati din apropiere de Kiev. Dar, cum regiunea Harkov doar ce-a fost scoasa de sub ocupația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

