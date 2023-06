MindHub Unirii: Transformă-ți vara într-o aventură digitală Vara este perioada in care copiii iși descopera pasiunile, iși exploreaza limitele și se dezvolta intr-un mod plin de bucurie și entuziasm. MindHub București Unirii, și-a propus sa le ofere copiilor o experiența unica de dezvoltare, bazata pe conceptul de educație 360 de grade și pe definirea celor 12 abilitați necesare in secolul 21: abilitațile sociale, gandirea critica, comunicarea, flexibilitatea, inițiativa, productivitatea, creativitatea, cunoștințele tehnice și informatice, cunoștințele media, leadershipul, precum și abilitatea de a lucra in echipa. Totul, printr-o serie de ateliere… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii mici trebuie supravegheați in permanența. O clipa de neatenție poate determina sfarșitul tragic al unui destin aflat la inceput de drum, iar noi, cei responsabili de soarta lui, nu trebuie sa uitam acest lucru, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani.

- 15 minori și 2 adulți aflați in tabara au ajuns la spital dupa ce li s-a facut rau brusc. Incidentul a avut loc la o tabara organizata in Sacele, județul Brașov. Copiii erau cazați la un complex turistic din zona cand, dintr-odata, li s-a facut rau. Citește și: Ultimele zile ale ziaristului Adi Ilinca…

- Ziua Copilului va fi sarbatorita la Zoofetarie și la Serele RAADPFL in Parcul „Nicolae Romanescu”din Craiova. La Zoofetarie și la serele de flori copiii vor petrece clipe minunate intr-un cadru natural superb. Evenimentele organizate de catre RAADPFL fac parte din programul Zilelor Municipiului Craiova.…

- 72 de mii de copii nu-i au pe mama sau pe tata alaturi. Copiii cu parinți in strainatate au un risc mai mare de regres școlar și de dezvoltare emoționala 72.627 de copii din Romania aveau cel puțin un parinte plecat in strainatate, dintre care mai bine de unu din zece sufereau din cauza plecarii […]…

- Copiii invața sa gateasca sanatos și sa iși mențina greutatea optima a corpului. In Bacau se organizeaza de 5 ani o tabara cu specific militar. In ciuda conditiilor stricte, locurile se ocupa extrem de rapid.

- Elevi din Harșova și din localitatea bulgara Krushari au participat, saptamana trecuta, la o tabara de arheologie in cursul careia au vizitat situri și cetați din Constanța și au participat la diferite activitați educative, transmite Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie din Constanța (MINAC) intr-o…

- Delta Dunarii este locul unde natura se da in spectacol in fiecare zi. Salbaticia peisajelor nu a fost intrerupta aici de elementele vieții moderne, iar localnicii inca traiesc dupa vechile obiceiuri lipovenești. Primavara aceasta alege o vacanța in stil lipovenesc la Gulliver Delta Resort 4*! Programele…

- Iulia Mihalache este invațatoare de peste 25 de ani intr-o școala din Draganești-Olt, iar in luna februarie 2023 a fost premiata in cadrul Galei „Profesorul Anului din mediul rural“, pentru implicarea profesionala, dar și sufleteasca pe care le-a demonstrat celor mici.