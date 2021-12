Scumpirile, criza pretului la gaze ori evolutia pandemiei COVID, toate problemele existente in acest moment in Republica Moldova (la fel ca peste tot in Europa, de altfel) sunt puse in carca conducatorilor pro-europeni de la Chisinau, iar „analistii" platiti per minciuna debitata s-au reactivat si par foarte zglobii. La fix un an de zile dupa investirea Maiei Sandu in functia de Presedinte al Republicii Moldova, cel mai bun indicator al faptului ca peste Prut lucrurile se misca in directia buna il reprezinta reaparitia fenomenului fake news. De la campania de vaccinare, trecand prin apropierea…