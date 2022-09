Stiri pe aceeasi tema

- A doua vizita in strainatate a președintelui Vladimir Putin de la izbucnirea razboiului a devenit un subiect fierbinte. Nu a fost lipsit de semnificație faptul ca la intalnire a participat și președintele Turciei, membru NATO. Mai presus de toate, insa, simbolismul modului in care Vladimir Putin a fost…

- Victor Morozov este critic de film la Dilema veche, Scena9, Films in Frame. Și, in același timp, pasionat de ciclism. Intr-un editorial trimis redacției GSP, Morozov explica momentele care i s-au parut importante din Turul Franței. Textul lui poate fi citit mai jos: Ma gandeam sa scriu despre senzația…

- Carlos Santana, chitaristul de 74 de ani, s-a prabușit pe scena marți seara, in timpul unui concert in aer liber langa Detroit, Michigan, scrie BBC.Personalul medical l-a tratat in prima faza pe Santana, ulterior acesta fiind transportat la departamentul de urgența al unui spital local. Santana a transmis…

- Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, ATB, Chico Rose, Kungs, Bassjackers, Tim Hox și Gryffin urca pe mainstage-ul festivalului UNTOLD in aceasta vara. DJ-i și producatori de top la nivel mondial, aceștia completeaza lista artiștilor care vor face magie pe cea mai mare scena a festivalului. Peste 200…

- Mirela Vaida a povestit ca pana la varsta de 32 de ani a pierdut doua sarcini. Prezentatoarea emisiunii „Acces direct” are acum trei copii perfect sanatoși, care ii aduc numai bucurii. Vedeta la Antena Stars a fost invitata la podcastul interpretului de muzica populara Valentin Sanfira, unde a facut…

- Mult prea multe modele culturale ale societatii romanesti aleg sa ne priveasca din alta parte, inainte sa ne putem lua ramas bun, afirma ministrul Culturii, Lucian Romascanu, intr un mesaj transmis sambata la moartea actorului Valentin Uritescu.Scena romaneasca isi ia ramas bun pentru totdeauna de la…

- Zanni nu mai are nevoie de prea multe descrieri, asta fiindca se bucura de un succes colosal pe plan profesional, avand in aceasta perioada a anului numeroase concerte. Ei bine insa, in timp ce era pe scena, artistul a fost percheziționat de oamenii legii in fața a mii de oameni care-l ascultau cum…

- Comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice de scena, precum și a celor cu zgomot și risc scazut din categoria celor de divertisment sunt permise din nou. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) vine cu modificari la decizia anunțata la sfarșitul lui februarie.