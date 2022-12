Stiri pe aceeasi tema

- O mina marina a fost descoperita sambata dimineața la aproximativ 2,5 mile de capul digului de nord al Portului Contanța, a anunțat Statul Major al Forțelor Navale (SMFN). Potrivit unui comunicat al SMFN , prezența minei marine a fost semnalata de cargoul turcesc „Ahmet Kan” sambata, in jurul orei 8.00.…

- FOTO: Pericol pentru navigația din Portul Constanța. O mina marina in deriva, descoperita in apropiere de ruta de vapoare Cargoul turcesc „Ahmet Kan” a anunțat autoritațile romane, in dimineața zilei de sambata, 10 decembrie, in jurul orei 08.00, despre prezența unei mine marine, care plutește in deriva,…

- Fortele Navale Romane au transmis ca cargoul turcesc „Ahmet Kan” a anuntat autoritatile romane, in dimineata zilei de sambata, 10 decembrie, in jurul orei 08.00, despre prezenta unei mine marine, care pluteste in deriva, la o distanta de aproximativ 2,5 mile marine de capul digului de nord al Portului…

- O mina marina a fost descoperita sambata dimineața la aproximativ 2,5 mile de capul digului de nord al Portului Contanța, a anunțat Statul Major al Forțelor Navale (SMFN). Potrivit unui comunicat al SMFN, prezența minei marine a fost semnalata de cargoul turcesc „Ahmet Kan” sambata, in jurul orei…

- O mina marina a fost descoperita, sambata, in apropierea Portului Constanta, aceasta fiind vazuta de un cargou turcesc, care a alertat autoritatile romane. Mina a fost neutralizata de scafandri militari. Fortele Navale Romane au transmis ca cargoul turcesc „Ahmet Kan" a anuntat autoritatile romane,…

- Cargoul turcesc „Ahmet Kan” a anunțat autoritațile romane, in dimineața zilei de sambata, 10 decembrie, in jurul orei 8.00, despre prezența unei mine marine, care plutește in deriva.

- Cargoul turcesc "Ahmet Kan" a anuntat autoritatile romane, in dimineata zilei de sambata, 10 decembrie, in jurul orei 08.00, despre prezenta unei mine marine, care pluteste in deriva, la o distanta de aproximativ 2,5 mile marine de capul digului de nord al Portului Constanta.In scurt timp, o nava a…

- Seful Statului Major al Fortelor Navale (SMFN), contraamiral Mihai Panait, a spus marti, in cadrul unei intalniri cu atasatii militari straini acreditati in tara noastra, ca din februarie si pana in prezent, dupa atacarea Ucrainei de catre Federatia Rusa, peste 30 de mine marine au fost neutralizate…