- O echipa de scafandri turci au recuperat din Marea Neagra, la nord de Istanbul, un obiect „similar cu o mina” a carui prezenta fusese semnalata de pescari din zona, informeaza Reuters, citand Ministerul turc al Apararii. Obiectul a fost observat initial in apropierea unui debarcader din stramtoarea…

- Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de fortele navale ucrainene in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP. ”Dupa debutul operatiunii…

- ''Dupa debutul operatiunii militare ruse (24 februarie), fortele navale ucrainene au instalat bariere de mine in largul porturilor Odesa, Otceakov, Cernomorsk si Iujnii'', a declarat serviciul de securitate rus (FSB) intr-un comunicat, afirmand ca este vorba despre mine ''perimate'', fabricate in prima…

- Turcia a interzis trecerea stramtorilor Bosfor și Dardanele de catre toate navele de razboi, a anunțat luni seara ministrul de Externe, Mevlut Cavusoglu. Decizia a fost luata din cauza razboiului dintre Rusia si Ucraina, Administrația Erdogan indemnand inclusiv tarile riverane Marii Negre, precum Romania,…

- Administratia Recep Tayyip Erdogan a anuntat, in aceasta noapte, ca a dispus inchiderea Stramtorii Bosfor pentru navele militare, din cauza razboiului dintre Rusia si Ucraina, si a indemnat inclusiv tarile riverane Marii Negre sa evite tranzitul cu ambarc

- Ucraina si Turcia vor semna peste zece acorduri, inclusiv de liber schimb, cu prilejul vizitei pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan o va efectua joi la Kiev, a declarat miercuri premierul ucrainean Denis Smigal, transmite Reuters. Erdogan va continua joi seria liderilor care se deplaseaza…