Miliţia nici nu moare, nici nu se predă! Termenul de "halucinant" este complet golit de sens daca il asociezi cu o alta chestie gaunoasa in intreaga ei existenta, anume "Dinamo", clubul sportiv al militiei comuniste in general (fiindca in marea lor majoritate, tarile comuniste au avut macar cate un club Dinamo, daca nu ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

- Autor: Stelian ȚURLEA Autorul insuși spune despre acest roman ca este un „thriller politic”, adica „o tragicomedie a zilelor noastre, o satira sociala acida, debordand de umorul nebun al absurdului, dar și thrillerul care te ține cu sufletul la gura, din care nu lipsesc intriga, suspansul, crima, loviturile…

- In prima etapa din acest an a Ligii I de fotbal "profesionist" din Republica Romania, una din mostenirile regimului comunist, echipa Dinamo (a Militiei populare!), aproape ca ne speriase cu jocul ei avantat, dupa care, in urmatoarea etapa, a luat o bataie cam fara sa cracneasca de la ...

- DINAMO - FCSB // Gigi Becali (61 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, s-a hazardat inca o data in declarații dupa partida in care echipa sa a obținut doar un rezultat de egalitate cu Academica Clinceni (0-0). Clasament LIVE Liga 1 Becali a analizat partida cu Dinamo din etapa urmatoare și a spus…

- Echipa Romaniei a fost invinsa de selectionata Portugaliei cu scorul de 22-11 (17-6), sambata, in etapa a doua din Rugby Europe Championship 2020, la Caldas da Rainha.Dupa ce au fost invinsi de Georgia cu 41-13, ''stejarii'' s-au inclinat si in Portugalia, in ciuda unui debut promitator.Florin Vlaicu…

- Antrenorul Chindiei Targoviste, Viorel Moldovan, a oferit prima reactie dupa infrangerea in fata lui FC Botosani, scor 0-1. FC Botosani i-a dat o veste proasta lui Dinamo, care, dupa victoria cu Astra, spera sa prinda play-off-ul pe final de sezon regulat. Moldovenii s-au impus pe terenul Chindiei Targoviste,…

- DINAMO - ASTRA 2-0 // Denis Alibec (29 de ani, atacant), fotbalistul giurgiuvenilor, a criticat dur arbitrajul din aceasta seara și considera ca echipa sa a fost dezavantajata de Ovidiu Hațegan, centralul partidei care s-a jucat pe arena din „Ștefan cel Mare”. „Trebuie sa trag la poarta ca sa pot marca.…

- Mircea Lucescu a vizitat, joi, santierul stadionului Arcul de Triumf, si s-a declarat impresionat de proiect, el mentionand ca “plange” pentru Dinamo, deoarece nu a reusit acelasi lucru. El considera ca bazele sportive ar trebui sa tina de primarii, potrivit news.ro.“Am vrut sa vad cum arata…

- Poliția Capitalei informeaza ca astazi procurorii criminaliști au dispus reținerea unui barbat de 25 de ani, din București, sub aspectul savarșirii infracțiuni de tentativa la omor. Este al doilea suspect reținut in cazul tentativei de omor asupra liderului Clanului „Sportivilor”, Marius Alin Alecu,…