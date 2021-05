Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA in Bulgaria a prezentat scuze sambata in urma unui incident produs in cursul unui exercitiu militar la baza aeriana Cesnegirovo, in care au fost implicati soldati americani care au patruns din greseala in incinta unei fabrici locale, informeaza BTA. 'In cadrul exercitiului…

- Ambasada SUA in Bulgaria a prezentat scuze sambata in urma unui incident produs in cursul unui exercitiu militar la baza aeriana Cesnegirovo, in care au fost implicati soldati americani care au patruns din greseala in incinta unei fabrici locale, informeaza BTA. 'In cadrul exercitiului Swift…

- Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a criticat faptul ca PNL, USR-PLUS și UDMR au blocat inființarea comisiei parlamentare de ancheta a deceselor COVID-19, aratand astfel țarii ca promisiunea transparenței totale a fost doar o minciuna. „Reprezentanții acestor partide vor sa ascunda in continuare…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a convocat marti alegeri parlamentare anticipate pentru data de 11 iulie. L-a numit prim-ministru interimar pana la formarea viitorului guvern pe Stefan Ianev, consilierul sau pentru securitate si aparare. Potrivit Reuters, convocarea anticipatelor a rezultat in urma…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a convocat marti alegeri parlamentare anticipate pentru data de 11 iulie si l-a numit prim-ministru interimar pana la formarea viitorului guvern pe Stefan Ianev, consilierul sau pentru securitate si aparare, relateaza agentia Reuters potrivit Agerpres. Convocarea anticipatelor…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a anuntat miercuri organizarea de alegeri anticipate in iulie intr-o incercare de a depasi impasul politic creat dupa esecul a trei partide diferite de a forma un nou guvern, potrivit AFP si EFE. 'In aceasta situatie este clar ca mergem spre dizolvarea parlamentului…

- Care este volumul forțelor ruse care au fost mutate in jurul graniței cu Ucraina in ultimele zile? Moscova a raspuns la aceasta intrebare prin vocea ministrului sau al apararii, Serghei Șoigu. Dar Uniunea Europeana a reactualizat datele. „Doua armate și trei unitați aeriene au fost transferate in trei…

- “Nu ne putem lauda ca suntem primii in cazul exporturilor de materii prime. Acest lucru arata ca Romania este o tara subdezvoltata. Trebuie sa dezvoltam productiile finite. Ne intereseaza sa fim primii in exportul produselor finite. Degeaba Romania este prima in cazul exporturilor de cereale”, a declarat,…