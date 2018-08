Militar din legiunea străină, arestat pentru tentativă de omor La sfarsitul anului trecut, bodyguardul de la intrarea intr-un club din oras a refuzat accesul unui barbat in local de mai multe ori. Cu toate acestea individul a insistat de sase ori sa intre in club unde era o petrecere de Craciun cu taxa de intrare. Conform unor martori a sasea oara individul a venit direct cu un cutit si l-a intepat de trei ori pe bodyguard. Colegul acestuia a sarit imediat in ajutor si a reusit sa il impinga afara., scrie vasiledale.ro. Apoi, fostul luptator in legiunea franceza a plecat din tara. Autoritatile romane l-au dat in urmarire internationala iar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

