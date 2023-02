Milionul din salteaua ministrului Imagini de la perchezițiile facute de anchetatorii ucraineni la fostul ministru adjunct al Apararii Oleksandr Mironiuk, intr-o ancheta privind fraudele in achizițiile facute de Ministerul Apararii din Ucraina, au devenit virale pe rețelele de socializare. Surse citate de publicația ucraineana Pravda susțin ca este vorba de o inregistrare video din apartamentul lui Mironiuk, care surprinde […] The post Milionul din salteaua ministrului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din SUA nu crede ca Ucraina isi poate atinge obiectivele si sa recupereze pe termen scurt peninsula Crimeea, ocupata de Rusia din 2014, a informat joi publicatia americana Politico, citata de EFE, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, reprezentantii Pentagonului au comunicat…

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…

- Reprezentanti ai opozitiei ruse din cinci consilii regionale au facut apel la presedintele Vladimir Putin cerandu-i sa emita un decret pentru a pune capat mobilizarii militare partiale pe care el a anuntat-o in septembrie pentru a intari forta de invazie a Moscovei in Ucraina, relateaza marti Reuters,…

- Sprijinul din partea opiniei publice ruse pentru razboiul din Ucraina ”scade substantial”, a anuntat, duminica, Ministerul Apararii britanic in buletinul sau informativ zilnic, potrivit DPA, preluat de Agerpres. ”Cu Rusia improbabil sa obtina succese majore pe campul de lupta in urmatoarele cateva luni,…

- Participarea deplina a ministrului de externe Dmitro Kuleba la reuniunea oficiala a miniștrilor de externe ai NATO de la București a fost blocata la cererea Ungariei, a anunțat Ministerul ucrainean de Externe. Financial Times a fost prima sursa care a raportat ca Ungaria s-a opus participarii ministrului…

- Rusia ar putea recurge la utilizarea Noviciok, o toxina folosita inca din anii ’70 pengtru eliminarea celor indezirabili regimului Putin. Mai multe surse guvernamentale au declarat pentru Politico ca Rusia și-a „actualizat” toxina Noviciok, pentru un eventual atac chimic in Ucraina. Politico citeaza…

- Vladimir Putin s-a intalnit cu mamele soldatilor rusi care lupta in Ucraina si le-a spus ca nu regreta nimic legat de lansarea asa-numitei „operatiuni militare speciale” in Ucraina. El le-a asigurat apoi pe cele care și-au pierdut copiii pe front ca le impartaseste suferinta, relateaza „The Guardian”.…

- Condițiile sunt extrem de grele pe frontul din Ucraina. Așa ca, pentru a manca la fel ca acasa, militarii ucraineni au gasit un mod cu totul inedit de a-și prepara șnițele: au inlocuit clasicul ciocan de bucatarie cu o grenada fara focos. Imaginile din bucataria improvizata in tranșee au devenit virale…