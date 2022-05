Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri de 21 și 22 de ani au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de furtul unui automobil din sectorul Botanica al Capitalei. Prejudiciul cauzat proprietarului este de 100 000 de lei.

- Un barbat din Timiș a fost prins de polițiștii de frontiera in timp ce transporta migranți care intrasera ilegal in Romania. Barbatul aflat sub control judiciar a fost trimis acum in judecata pentru trafic de migranți, dar și pentru ca a fost surprins la volan deși nu are permis de conducere. „In fapt,…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat pe 6 aprilie ca incidentul de la portile misiunii diplomatice ruse poate fi numit „un adevarat atac terorist”. Un autovehicul a intrat in portile ambasadei Rusiei la Bucuresti, miercuri dimineata. Masina a luat foc, iar soferul a murit.

- La fiecare milion de locuitori, Romania pierde aproape o suta. In fiecare an. Și numai in accidente rutiere. Cu aceasta cifra, țara noastra și-a adjudecat primul loc in sumbrul clasament in Uniunea Europeana.

- Deputatul USR PLUS Mures, Adrian Giurgiu, a propus ministrului Transporturilor si ministrului Afacerilor Interne inlocuirea rondurilor de la intrarile din localitati, amenajate pe sosele, cu radare fixe semnalizate, ca solutie pentru reducerea numarului accidentelor rutiere.In 2019, Romania a inregistrat…

- Partidul Mișcarea Populara filiala Turda il acuza pe primarul din oraș, Cristian Matei (PNL), ca și-a parcat mașina pe un loc interzis. Din imaginea postata de PMP Turda se poate vedea cum mașina era staționata pe un loc marcat, in fața unei biserici. „In orașul in care primarul Matei are…

- Anda Adam a incalcat regulile de circulație pentru a treia oara. Unde și-a parcat indragita cantareața bolidul de lux, chiar daca a fost amendata pentru astfel de greșeli in trecut. Cum motiveaza vedeta nerespectarea legii.

- O fetita de 7 ani, care se afla pe o trotineta electrica pe DN 24, in judetul Vaslui, a fost lovita de o masina, fiind in stare grava. Victima, intubata, a fost preluata de un elicopter SMURD.