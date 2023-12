Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri din Brașov Calin Donca a fost eliberat și plasat in arest la domiciliu, dupa trei luni petrecute in spatele gratiilor. Aflat in arest din luna septembrie, Calin Donca iși va putea petrece sarbatorile alaturi de familie. La ieșirea din arest, Donca a fost așteptat de soția sa Orianda,…

- Milionarul Calin Donca, acuzat ca a creat un prejudiciu de peste 4 milioane de lei bugetului de stat prin evaziune, a fost eliberat din inchisoare. Masura arestului preventiv i-a fost inlocuita cu arest la domiciliu.„A fost cea mai puternica perioada de evoluție personala. Vreau sa le mulțumesc judecatorilor…

- Orianda Donca a povestit prin ce emoții puternice trece de cand soțul ei a fost arestat pentru fapte de corupție. Milionarul Calin Donca, care poza in om care a reușit pe TikTok, mai trebuie sa stea in arest preventiv cel puțin pana pe 17 decembrie. Orianda Donca, acuzata și ea in dosarul de corupție,…

- Dana Sota a atras atenția recent, cand a publicat in mediul online o fotografie in care apare alaturi de Natalia Barbu, actuala soție a fostului ei soț. „Ne-am placut, n-am simțit nimic, decat energie buna una de alta”, spune vedeta despre relația lor, intr-un interviu la Antena Stars. Dana Sota, care…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii de 2 ani, emis de magistratii Judecatoriei Gurahont, pe numele unui barbat de 59 de ani, din Cuied, pentru savarsirea infractiunii de taiere fara drept de arbori din fondul forestier national,…

- Cristian Cioaca a fost eliberat din inchisoare in urma cu aproximativ doua luni, dupa ce a ispașit aproape un deceniu din pedeapsa care i-a fost data, fiind acuzat de dispariția Elodiei Ghinescu.Imediat dupa ce a ieșit din penitenciar, barbatul nu a vrut sa ofere foarte multe detalii, iar la scurt…

- Soția lui Bruce Willis a vorbit pentru prima data, fara rezerve, intr-un interviu despre demența soțului ei, la mai mult de un an de cand actorul a fost diagnosticat cu afazie, o boala care ii afecteaza abilitațile cognitive, scrie stirileprotv.ro. Modelul Emma Heming Willis, casatorita din 2009 cu…

- Mircea Radu a oferit detalii inedite despre viața de familie. Decenii in șir sex-simbol al televiziunii de la noi, Mircea Radu (54 de ani) a fost multa vreme un burlac convins. Atat de convins incat, in ciuda atenției feminine evidente, a ales sa se casatoreasca de abia in 2012, dupa o relație discreta…