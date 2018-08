Milionarii din UMBRĂ care controlează jumătate de Bucureşti Unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri, supranumit regele imobiliarelor, este Ioannis Papalekas, 42 ani. Acesta a reusit sa convinga zeci de investitori sa mearga pe mana sa si sa parieze pe imobiliarele din Romania sute de milioane de euro. Papalkas este cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din nordul Bucurestiului. Aproape 65% din portofoliu, cu o suprafata inchiriabila de aproape 300.000 de mp, sunt cladiri de birouri situate in nordul Capitalei. Probabil doar o mica parte din cei care citesc aceste randuri nu au intrat macar o data in viata intr-un restaurant KFC sau Pizza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

