- Solstițiul de vara 2020 este pe 20 iunie la ora 21:43. În jurul datei de 21 iunie, cel mai des, ori pe data de 22 iunie, în emisfera nordica are loc solstițiul de vara, respectiv începutul verii astronomice. În preajma acestei zile, la trecerea meridianului, Soarele se ridica…

- Pe Internet a aparut un videoclip incredibil, in care este prezentat rasaritul soarelui deasupra Pamintului. Acest video a fost montat dintr-un videoclip filmat de astronauții de pe ISS. In doua minute, poate fi vazuta toata planeta noastra in zorii zilei și Soarele care se ridica deasupra orizontului.…

- Jack Dorsey, CEO al companiilor Twitter si Square, a donat 10 milioane de dolari fundatiei CORE a actorului american Sean Penn, scrie Variety. La inceputul lui aprilie, starul si-a unit fortele, prin intermediul...

- Mai mult de 1,1 milioane de oameni au urmarit online spectacolele Teatrului Bulandra din saptamana „Shakespeare”, se arata intr-un comunicat remis News.ro, potrivit news.ro.Pe 22 si 23 aprilie, Teatrul Bulandra a difuzat filmul realizat in timpul repetitiilor la spectacolul „Furtuna”, dupa…

- Concertul de Paști al lui Andrea Bocelli a fost un moment superb pentru ca lumea sa se reuneasca și sa reflecte asupra perioadelor de incercare pe care le traim cu toții pe fondul pandemiei coronavirusului, scrie Today.com

- Actorul american Keith Lawrence Middlebrook, cu roluri in „Iron Man 3”, „Thor” si „Moneyball”, a fost arestat de FBI dupa ce a postat mesaje video inselatoare pe Instagram si Youtube cum ca ca firma sa ar fi dezvoltat un tratament pentru coronavirus, postarile avand drept scop escrocarea unor posibili…