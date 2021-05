Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Mark Cuban a declarat recent in cadrul emisiunii „The Ellen DeGeneres Show” ca raliul inregistrat de criptomoneda Dogecoin este „cea mai nebuna poveste spusa vreodata”, incercand sa evidentieze potentialul pe care il prezinta activul digital, conform Bloomberg. Potrivit Ziarului…

- Criptomonedele au primit o lovitura dura in contextul in care piata s-a confruntat cu vanzari uriașe, dupa ce s-a aflat ca Administrația Biden intenționeaza sa majoreze semnificativ taxele pe caștigurile de capital, fapt ce va duce la reducerea investițiilor in activele digitale. Bitcoin, cea mai populara…

- Presa a relatat joi ca administratia Biden intentioneaza sa faca o serie de modificari ale codului fiscal, intre care un plan de crestere de aproape doua ori a taxelor pe castigurile de capital la 39,6% pentru persoane care castiga peste 1 milion de dolari. Bitcoin, cea mai valoroasa si mai cunoscuta …

- In prima iesire de eurobonduri din acest an, Ministerul de Finante a imprumutat 3,5 miliarde de euro de pe pietele externe. Imprumutul e structurat in doua transe, de 12 ani, respectiv 20 de ani, cu dobanzi de 2,1%, respectiv 2,75% potrivit Bloomberg. Pentru transa pe 12 ani, Ministerul Finanțelor s-a…

- Potrivit datelor cercetarilor analizate și publicate de ComprarAcciones.com , vehiculele electrice au strans in ianuarie 2021 un total cumulat de 6,45 miliarde de dolari. Companiile din industrie au strans fondurile prin fuziuni, achiziții, IPO-uri și alte majorari de capital. Pe baza previziunilor…

- Bitcoin continua sa creasca. Criptomoneda a atins, sambata, un nou record, depașind pragul de 60.000 de dolari. Valoarea de piața a bitcoin a depașit marți 1.000 de miliarde de dolari. Conform CNBC și Mediafax, este a doua oara cand valoarea de piața a bitcoin depașește 1 trilion de dolari. Capitalizarea…

- Miliardarul Elon Musk a adaugat in urma cu zece zile eticheta #bitcoin profilului sau de pe Twitter, ceea ce a dus la cresterea cotatiei criptomonedei. In plus și compania lui Musk, Tesla, a facut un anunț care a mai ridicat și el nivelul bitcoin. Nu este prima oara cand Elon Musk determina o creștere…

- Deficitul balantei comerciale a crescut in 2020, ajungand la 18,39 miliarde euro, mai mare cu 1,09 miliarde de euro decat cel inregistrat in 2019, in conditiile in care exporturile au scazut cu 9,9%, iar importurile s-au redus cu 6,6%, potrivit INS. Anul trecut, exporturile au insumat 62,17 miliarde…