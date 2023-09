Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna a nascut un baiat, al doilea copil al ei cu rapperul A$AP Rocky, a anuntat luni presa americana de specialitate. Superstarul a dat nastere noului sau copil la inceputul acestei luni, potrivit site-ului TMZ, potrivit news.ro.„Surse direct informate ne-au spus ca bebelusul a ajuns la Los Angeles…

- Guvernul Romaniei a primit aprobarea SUA pentru o potențiala vanzare militara straina de vehicule amfibie de asalt (AAV). Bucureștiul a solicitat 21 de AAV: 16, varianta de transport de personal, trei, varianta de comanda mobila și doua, varianta blindata de recuperare, scrie publicația americana Defense…

- In baza cererii nr. 73733 din data de 23.06.2023 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului WATCHING THAT S.R.L.. Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta, Strada…

- Joi, Pentagonul a anunțat ca Departamentul de Stat al SUA a dat aprobarea pentru vanzarea catre Romania a 16 vehicule amfibii de asalt și echipamentele aferente, in valoare estimata de 120,5 milioane de dolari. Nu s-a desemnat inca un contractant principal pentru aceasta potențiala tranzacție, și nu…

- Margot Robbie a recreat mai multe ținute ale papușii Barbie, personaj pe care il interpreteaza in cel mai așteptat film al momentului. Iata cum a aparut actrița pe covorul roz.Barbie nu este doar o papușa, ci și o muza. Pe parcursul turneului de presa al filmului „Barbie”, ce va fi lansat in cinema…

- Parcarile vor fi amplasate pe aleea Borcea din comuna Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii emiterii acordului de mediu pentru investitiile realizate de NGB Constructii amp; Management SRL in judetul Constanta. Vorbim asadar de amenajare parcare…

- Debutul starului Pharrell Williams la Louis Vuitton este cel mai tare bilet la Saptamana Modei de la Paris, care incepe marți. Numirea este vazuta ca un moment important in evoluția industriei de miliarde de dolari. Renumitul muzician, DJ și producator preia funcția de director de creație al faimoasei…

- Editorul francez de jocuri video Ubisoft a anuntat ca o versiune de realitate virtuala a "Assassin's Creed", una dintre cele mai populare serii din catalogul sau, lansata in 2007, va fi disponibila pana la sfarsitul anului, transmite marti AFP."A putea simti cum este sa devii un maestru asasin va…