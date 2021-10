Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul avionului privat prabusit duminica la Milano este omul de afaceri roman Dan Petrescu, in varsta de 68 de ani, scrie Antena 3.El se afla in aparatul de zbor impreuna cu sotia, fiul lor si alti cinci prieteni.Dan Petrescu a devenit partener de afaceri cu Ion Tiriac dupa Revolutie.Conform presei…

- Omul de afaceri Dan Petrescu, unul dintre cei mai bogați romani, a murit in accidentul aviatic din Italia. Un avion privat romanesc, de mici dimensiuni, s-a prabușit intr-o cladire aflata in renovare din Italia. Alte șapte persoane au murit in tragedie. Un avion privat s-a prabusit, duminica, in apropiere…

- Un avion privat inmatriculat in țara noastra s-a prabușit duminica dupa-amiaza in apropierea aeroportului Linate din Milano, transmite presa intaliana, informație confirmata de Romatsa. Opt persoane au murit in urma accidentului. Potrivit informațiilor din presa italiana, pilotul este roman, iar la…

- Pilotul avionului privat prabusit duminica la Milano este omul de afaceri roman Dan Petrescu, in varsta de 68 de ani. El se afla in aparatul de zbor impreuna cu sotia, fiul lor si alti cinci prieteni.

- Un avion de mici dimensiuni folosit pentru turism s-a prabusit duminica la marginea orașului Milano, nordul Italiei, ducând la moartea a sapte pasageri si a pilotului, cetatean român, potrivit mass-media din Italia, informeaza AFP. Aparatul, un…

- Un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit peste o cladire din Via Marignano, San Donato Milanese (Milano), iar cele opt persoane aflate la bord au murit: pilotul, copilotul, cinci adulti si un copil, anunta ANSA.

