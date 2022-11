Stiri pe aceeasi tema

- Un bancher rus miliardar, Oleg Tinkov, a renuntat la cetatenia rusa din cauza razboiului din Ucraina si a condamnat "fascismul lui Putin", transmite BBC. Tinkov a fondat banca online Tinkoff Bank, unul dintre cei mai mari creditori din Rusia, cu aproximativ 20 de milioane de clienti. Intr-o postare…

- Comisarul militar al regiunii ruse Khabarovsk a fost demis din funcție dupa ce jumatate din personalul nou mobilizat a fost trimis acasa, deoarece nu indeplinea criteriile de recrutare, a declarat luni (3 octombrie) guvernatorul regiunii. Prima mobilizare a Rusiei de la cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Roskomnadzor, autoritatea de supraveghere a comunicațiilor din Rusia, a eliminat peste 133.000 de materiale care conțin falsuri despre armata rusa și solicita participarea la revolte de la inceputul operațiunii militare din Ucraina, a anunțat organismul, prin serviciul de presa, intr-un raport preluat…

- UPDATE 18:40 Mai mulți consilieri municipali din Moscova, Sankt Petersburg și Kolpino au cerut, oficial, demisia președintelui Vladimir Putin, potrivit unei petiții care a fost postata pe Twitter. Apelul vine in condițiile in care incercarea Kremlinul de a masca eșecul in fața contraofensivei ucrainene…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe noul monarh al Marii Britanii, Regele Charles al III - lea, cu ocazia accederii la tron, a anuntat ambasada Rusiei la Londra pe Twitter, potrivit Reuters. "Va rog sa acceptati sincerele mele felicitari pentru accederea dumneavoastra la tron", se arata…

- Deputatul rus Dmitri Palyuga și alți cațiva parlamentari din municipalitatea Smolninskoye din Sankt Petersburg au cerut pe 7 septembrie Dumei de Stat a Rusiei sa il destituie pe Vladimir Putin pentru ceea ce ei spun ca sunt infracțiuni de tradare, scrie Kiev Independent. Palyuga și deputatul rus Nikita…