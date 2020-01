Stiri pe aceeasi tema

- Un miliardar japonez cauta o partenera care sa-l urmeze pe Luna si, desi pare o propunere romantica, este vorba de o oferta concreta care implica un periplu real plin de aventuri. Propunerea a fost lansata de Yusaku Maezawa, fondatorul firmei Zozo de comercializare online de haine si accesorii, care…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa, care se pregatește sa devina primul calator privat in spațiu, cauta o prietena pentru calatoria in jurul Lunii. In acest context, acesta a publicat un anunt matrimonial, informeaza Japan Times, citeaza digi24.ro.

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa, in varsta de 44 de ani, cauta o „femeie speciala” care sa i se alature in calatoria in jurul lunii, lansata de compania lui Elon Musk. Fondatorul Zozo, cel mai mare retailer de moda online din Japonia, a invitat toate femeile interesate sa calatoreasca pe Big Falcon…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa a anunțat ca își cauta o iubita pe care sa o ia cu el într-o calatorie în jurul lunii. Femeia trebuie sa aiba peste 20 de ani și sa fie o susținatoare „a pacii mondiale”, scrie The Independent. Miliardarul urmeaza sa zboare în…

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa anunța ca va dona 9 milioane de dolari unor oameni aleși la intamplare dintre cei care i-au distribuit o postare pe Twitter, arata Reuters . Ce a explicat Maezawa Maezawa va da 1 milion de yeni (9 milioane de dolari) pentru 1.000 dintre cei care il urmaresc pe Twitter.…

- Experiment social. De ce ofera un miliardar japonez 9 milioane de dolari urmaritorilor lui de pe Twitter Magnatul japonez Yusaku Maezawa a anuntat miercuri ca va dona noua milioane de dolari celor care ii urmaresc contul de Twitter in cadrul unui "experiment social", pentru a vedea daca…

- Direcția de Asistența Sociala și Protecția Copilului Bacau a gestionat și anul acesta numeroase cazuri de femei și copii victime ale violenței in familie. Numai in primul semestru din acest an, 30 de femei și 87 de copii au primit sprijin –... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Politistii timisoreni cauta un barbat necunoscut care ar fi intrat, miercuri dimineata, in toaleta fetelor de la Liceul de Muzica "Ion Vidu" din Timisoara. Purtatorul de cuvant al Politiei Timis, Alexandra Petrovici, a anuntat ca in jurul orei 11,00, politistii Sectiei 2 au fost sesizati cu privire…