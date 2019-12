Stiri pe aceeasi tema

- Un miliardar rus in varsta de 49 de ani a fost ucis intr-un accident rutier, in timp ce isi plimba cainele, in Marea Britanie, au confirmat autoritatile, transmite CNN.Politia din Surrey a confirmat ca Dmitry Obretetskiy, in varsta de 49 de ani, a murit la sfarsitul lunii noiembrie, in urma…

- Miliardarul rus Dmitry Obretetskiy a fost ucis intr-un accident rutier, in timp ce iși plimba cainele in localitatea britanica Oxshott, situata in apropiere de Londra. Potrivit polițiștilor, trei vehicule au fost implicate in accident, iar, pana in prezent, nimeni nu a fost arestat in acest caz, relateaza…

- Stare de alerta in Marea Britanie. Podul din Londra a fost evacuat dupa ce mai multe focuri de arma s-au auzit in mulțime. Polițiștii au impușcat un suspect. Poliția a oferit primele informații despre incident.

- Cei 39 de imigranți gasiți morți luna trecuta intr-un camion frigorific langa Londra ar fi trecut prin Rusia inainte sa ajunga in Germania, de unde au urcat in tirul cu destinația Marea Britanie.

- Șapte cetațeni straini au fost prinși cu diferite cantitați de droguri in bagaje, in Aeroportul din Cluj-Napoca. Aceștia le-au declarat polițiștilor ca substanțele erau pentru consum propriu.Polițiștii de frontiera au anunțat, sambata, prin intermediul unui comunicat de presa ca șapte cetateni…

- Politistii de Frontiera au anuntat ca mai multi cetateni din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie si Rusia au fost depistati la Punctul de Trecere al Frontierei Aeroport Cluj-Napoca avand asupra... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sapte cetateni straini, proveniti din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie si Rusia, au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul PTF Aeroport Cluj-Napoca avand asupra lor sau ascunse in bagajele personale diferite cantitati de substante interzise, susceptibile a fi droguri de mare risc,…

- Politistii de Frontiera au anuntat ca mai multi cetateni din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie si Rusia au fost depistati la Punctul de Trecere al Frontierei Aeroport Cluj-Napoca având asupra lor sau ascunse în bagaje diferite cantitati de substante interzise, susceptibile a fi…