- Din anul 2015, Adela Popescu (34 de ani) este casatorita cu actorul și prezentatorul de televiziune Radu Valcan (43 de ani). Perechea are doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Adela Popescu este insarcinata cu al treilea copil! Primele declarații Recent, Adela a facut primele declarații despre…

- Insarcinata cu al treilea copil, Hilary Duff (32 de ani) a dezvoltat in perioada sarbatorilor de iarna o infecție la ochi. In mediul online, actrița a publicat mai multe imagini, printre care și una in care iși ține in brațe nepoțica, Fallon. Hilary Duff crede ca a contractat o infecție la ochi din…

- Recent, in mediul online, artistul Dragoș Udila, cunoscut drept Uddi, a dezvaluit ca a devenit tata pentru prima oara. Pe contul personal de Instagram, rapperul a publicat prima imagine cu bebelușul. Artistul Uddi a devenit tata. Prima fotografie cu bebelușul In dreptul imaginii, Uddi a folosit doua…

- Finala ”Te Cunosc de Undeva” a adus pe scena concursului și cuplul Tavi Clonda și Gabriela Cristea. Prestația celor doi a fost laudata de cei prezenți, numai ca fanii vedetei tv, gabriiela Cristea, au observat un detaliu. Deja existau zvonuri ca vedeta ar fi insarcinata a treia oara. Imaginile suprinse…

- In anul 1993, la doar 20 de ani, creatoarea de moda Rita Mureșan devenea, datorita frumuseții și carismei sale, Miss Romania. Azi, 23 noiembrie 2020, Rita a implinit 48 de ani. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea , creatoarea de moda a vorbit despre cat de diferita a fost aceasta aniversare…

- Azi, 9 noiembrie, Ruby a fost testata pentru COVID-19. Solista a fost nevoita sa-și faca analizele pentru a putea intra pe platourile de filmare ale competiției Chefi la Cuțite. „Am vrut sa va arat ca se poate sa ma trezesc și la 9:15, chiar sa ajung la timp, sa fiu punctuala. Trebuie sa-mi fac testul…

- In cea mai recenta ediție a emisiunii Vorbește Lumea , Adela Popescu (34 de ani) a oferit noi detalii privind amenajarea noii sale locuințe. Adela Popescu și Radu Valcan iși amenajeaza noua locuința: „Este o casa normala” „Casa in care ne mutam are trei dormitoare, living, o mansarda, bucatarie, adica…