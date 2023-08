Stiri pe aceeasi tema

- Un ciclon devastator va ajunge in Romania: Alerta de tornade și furtuni puternice Un ciclon devastator va ajunge in Romania: Alerta de tornade și furtuni puternice Un ciclon care a provocat daune semnificative in Slovenia, extrem de distructiv, se indreapta acum catre Romania. Specialiștii in meteorologie…

- Doua zile cu temperaturi de aproape 40 de grade Celsius, la umbra. Ce spun meteorologii despre vremea din urmatoarea perioada Urmeaza doua zile deosebit de calde, in care canicula va fi greu de suportat. Va fi cea mai calduroasa perioada din aceasta saptamana. Meteorologii spun ca de joi valul de caldura…

- Temperaturile de foc au transformat Romania intr-un cuptor. A fost atat de cald incat telefoanele de la Ambulanța au sunat fara incetare. In unele zone s-au resimțit și 44 de grade. In acest condiții, cine a ieșit la orele pranzului din case s-a expus unui risc imens.

- Pompierii s-au luptat cu focul in regiunea Calabria din sudul Italiei, iar proprietatile din insula Sicilia au fost afectate de pene de curent, in timp ce temperaturile au crescut din nou in timpul valului de caldura care a provocat haos in unele parti ale Europe, relateaza Reuters.Agentia de protectie…

- 11 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale din cauza caniculei. La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu s-au prezentat in perioada 13 – 19 iulie 11 pacienți care au avut de suferit din cauza temperaturilor ridicate de afara. Varstele pacienților au fost cuprinse…

- In urma temperaturilor ridicate inregistrate la nivelul județului Timiș, incepand de astazi, 12.07.2023, devin operaționale punctele de acordare a primului-ajutor, care sunt amplasate in urmatoarele locații: ● Municipiul Timisoara: 1. Oficiul Poștal nr. 1 Timișoara, bv. Revoluției 1989, nr. 2 2. Opera…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Se pare ca vremea va fi la fel de capricioasa și in perioada urmatoare. Meteorologii anunța noi episoade de ploi torențiale, furtuni puternice și chiar grindina. Iata ce avertizare a fost emisa pentru urmatoarele…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultima ora! Se pare ca vremea va fi la fel de capricioasa și in perioada urmatoare. Meteorologii anunța noi episoade de ploi torențiale, furtuni puternice și chiar grindina. Iata ce avertizare a fost emisa pentru urmatoarele…