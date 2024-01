Stiri pe aceeasi tema

- Slovacul Milan Skriniar, jucatorul echipei franceze PSG, ar putea fi operat dupa ce a suferit miercuri o entorsa la glezna stanga. Operatia l-ar face pe fundasul parizienilor sa rateze cateva luni din acest sezon.Milan Skriniar (PSG) ar putea absenta cateva luni Slovacul Milan Skriniar, jucatorul…

- Memorandumurile initiate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Dezvoltarii privind scoaterea la concurs a posturilor vacante din sanatate ar putea fi aprobate saptamana viitoare, a anuntat, joi, ministrul Alexandru Rafila. ‘Anul trecut au fost luate o serie de masuri care au limitat angajarile in sectorul…

- Și anul acesta Moș Craciun a sosit in Vulcana Pandele, la copiii de la Gradinițe și Școala Gimnaziala. Anul acesta ajutoarele lui Moș Craciun au fost oamenii de afaceri din comuna și Asociația Tradiție Pandeleana, care alaturi de Primaria comunei Vulcana-Pandele au reușit sa aduca un zambet pe…

- Juan Cuadrado, internationalul columbian al lui Inter Milano, a fost operat la tendonul lui Ahile stang, a anuntat miercuri clubul din Serie A, care nu a precizat durata indisponibilitatii sale, scrie AFP."Interventia, realizata de profesorul Lasse Lemepainen la Turku, in Finlanda, a decurs perfect",…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa au sosit joi in Tanzania, urmand ca vineri sa fie primit de seful statului, Samia Suluhu Hassan. Sambata, cuplul prezidential va merge in Zanzibar, avand programata si o vizita in Stone Town, o atractie turistica si inscris in patrimoniul UNESCO.”Presedintele…

- Jayson Papeau (27 de ani) a fost unul dintre cei mai buni jucatori in FCSB - Rapid 2-1, marcand primul gol al meciului. Culmea, golul de 1-0 a venit dupa o execuție cu piciorul la care a fost grav accidentat și a fost operat in urma cu o luna. Jayson Papeau, gol in FCSB - Rapid cu piciorul la care…

- COMUNICAT DE PRESAIncaltaminte in valoare de aprox. 2.600.000 lei descoperita de inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud In data de 23 octombrie 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud Directia Regionala Vamala Bucuresti, au descoperit…