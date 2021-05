Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce se afla in carantina, vara trecuta, pentru turneul lui in Asia,Mike Williams a lucrat cu Felix Jaehn, care se afla la acea vreme in Germania, pentru a stabili bazele pentru ”Without You” . ”Am fost atat de mulțumiți de raspunsul de la ultima noastra colaborare, Feel Good, incat amandoi am…

- Killa Fonic lanseaza primul single de pe albumul 2089, Doar o barfa. Piesa a fost scrisa de Killa Fonic, compusa de Killa și Domino, iar producția a fost realizata de Domino. Conceptul clipului și filmarea l-au dus pe artist intr-un club de echitație, unde a invațat sa faca galop in numai cateva zile,…

- Billie Eilish a lansat piesa “Your Power”, al treilea single de pe noul album. “my future” si “therefore I am” sunt primele single-uri de pe album ce au aparut deja. Billie Eilish a anuntat lansarea mult asteptatului album “Happier Than Ever” pentru data de 30 iulie 2021. Albumul va contine 16 piese,…

- AMI a lansat astazi piesa Enigma, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- Grupul Schwarz a facut o colaborare neașteptata cu Lidl și Kaufland. A inființat centre de testare rapida in toata Germania. Cetațenii țarii se pot testa deja gratuit in parcarile celor doua magazine, pentru a vedea daca au fost infectați cu noul virus. Lidl și Kaufland, colaborare neașteptata in Germania.…

- “Flashbacks”, cel mai recent single al INNEI se bucura de ascensiune in topurile muzicale din lume. Piesa este pe locul 1 pe radio in Rusia, pe locul 1 pe radio in Romania și pe locul 63 in top Shazam Global (cel mai sus a fost pe locul 55). Piesa compusa și produsa de Marco &Seba, Alex Cotoi, David…

- Artistul timișorean Kataa continua seria de single-uri lansate in afara țarii cu o melodie noua care a aparut la casa de discuri germana Deepalma Records. Piesa „Little Bird” a fost realizata alaturi de solista Adaya. Inițial, melodia a fost lansata anul trecut la o casa de discuri din Elveția, Interstellar…

- "Cand nori pe cerul vietii se aduna, ma las in grija ta, jumatatea mea mai buna" sunt versurile pe care 3 Sud Est si Andra le canta despre iubirea ce le a adus caldura in inimi.3 Sud Est si Andra, au lansat pentru prima oara pentru o colaborare de proportii Cunoscuta trupa impreuna cu artista care a…