- Seful Pentagonului Mark Esper a anuntat marti ca il va insoti in India saptamana viitoare pe secretarul de stat Mike Pompeo pentru a consolida alianta Washingtonului cu New Delhi in fata ambitiilor Chinei in zona indo-pacifica, informeaza AFP. "India va fi cel mai important partener pentru…

- China a cerut miercuri Statelor Unite sa renunte la mentalitatea de tipul "Razboi Rece" prin oprirea atacurilor si acuzatiilor neprovocate impotriva Beijingului, acuzandu-l totodata pe secretarul de stat american Mike Pompeo ca creeaza deliberat o confruntare politica. Pompeo a vizitat marti Japonia…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a criticat dur marti China in timpul unei zile de discutii in patru la Tokyo cu omologii sai japonez, australian si indian, o reuniune care urmareste sa transmita simbolic un front unit in fata gigantului asiatic, relateaza AFP. Marti dimineata,…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a exprimat preocupare, miercuri, privind planurile Chinei de extindere a influentei economice asupra Italiei, in timp ce Guvernul de la Roma a dat asigurari ca va tine cont de avertismente in dezvoltarea sistemului 5G, potrivit Mediafax.Statele Unite…

- Guvernul american a revocat incepand din iunie vizele a peste 1.000 de cetateni chinezi din motive de securitate nationala, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, potrivit DPA, preluata de Agerpres . Vizele au fost revocate pe baza unei proclamatii prezidentiale de la…

- Administrația Trump a anunțat astazi ca va inaspri restricțiile impuse Huawei Technologies cu scopul de a preveni accesul companiei la cipurile produse in Statele Unite, relateaza CNBC .Departamentul de comerț al Statelor Unite va extinde restricțiile anunțate in luna mai menite sa impiedice gigantul…

- Senatul Statelor Unite a adoptat joi in unanimitate un proiect de lege care prevede interzicerea folosirii aplicatiei video TikTok pe dispozitivele primite de la guvern de catre angajatii federali, pe fondul avertismentelor date de Casa Alba ca va interzice activitatea companiei in Statele Unite, transmite…

- Aplicatia TikTok risca sa fie interzisa in SUA in urma unei anchete oficiale a Comisiei pentru Investitii Straine in SUA (CFIUS) din motive de securitate. "TikTok este supusa unei investigatii a CFIUS si ii vom face o recomandare presedintelui in aceasta privinta, saptamana aceasta", a declarat,…