- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a anuntat luni ca SUA vor pune capat, pe 15 decembrie, derogarii acordate Iranului care permite uzinei nucleare de la Fordo sa functioneze in pofida sanctiunilor impuse, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Iranul a reluat la inceputul lunii noiembrie activitatile…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a avertizat Roma, miercuri, cu privire la riscul ca China sa profite de tehnologia mobila 5G ”pentru a-si consolida puterea”, un avertisment caruia omologul sau italian Luigi Di Maio i-a raspuns ca Italia este in siguranta, relateaza AFP.

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis luni ca va continua sa respecte autonomia Hong Kong, in timp ce fosta colonie britanica, retrocedata Chinei in 1997, este din iunie zguduita de manifestatii pro-democratie, informeaza AFP. Seful statului chinez s-a exprimat in cursul unei receptii…

- Schimb de replici din ce in ce mai fierbinți intre Teheran, Riyad și Washington. Statele Unite și Arabia Saudita vor declanșa un «razboi total» in cazul in care le vine ideea sa atace Iranul, a declarat șeful diplomației iraniene, Mohammad Javad Zarif, intr-un interviu pentru postul american de televiziune…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat joi ca Statele Unite susțin "dreptul Arabiei Saudite de a se apara", iar comportamentul Iranului "nu va fi tolerat", relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Pompeo a condamnat atacurile și a informat ca susține apelul Arabiei…

- Armata americana este "pregatita" sa apere interesele aliatilor in contextul atacurilor care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, incidente atribuite Iranului de Administratia Donald Trump, a declarat marti seara Mike Pence, vicepresedintele SUA, potrivit Mediafax.