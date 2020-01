Stiri pe aceeasi tema

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa ''agraveze serios situatia'' in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron, in timp ce Ministerul…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP. "NATO…

- Asasinarea tintita a generalului iranian Qassem Soleimani, emisarul Republicii Islamice Iran in Irak, intr-un raid american reprezinta "o escaladare periculoasa in violenta", a declarat vineri presedinta Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi, informeaza AFP, dpa si Reuters. "America - si…

- Rusia a atentionat vineri impotriva consecintelor uciderii tintite, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac american „hazardat” ce va fi urmat de „amplificarea tensiunilor in regiune”, informeaza Reuters si AFP. „Asasinarea lui Soleimani (…) constituie o miscare riscanta ce va…

- Victoria clara a premierului Boris Johnson in alegerile legislative britanice, anuntata de sondajele efectuate la iesirea de la urne, ar trebui sa permita o ''clarificare'' privind Brexitul, a afirmat vineri secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Amelie de Montchalin, relateaza…

- Tarile din Uniunea Europeana s-au aratat divizate marti in privinta reformei asupra extinderii spre Est, dupa ce Franta s-a opus in octombrie deschiderii negocierilor cu Macedonia de Nord si Albania, informeaza France Presse. ''Franta a pus pe masa o noua propunere de metodologie…

- Un pod construit in urma cu un secol și renovat in urma cu cațiva ani s-a prabușit in sudul Franței, in timp ce era traversat de cel puțin doua vehicule. Un adolescent in varsta de 15 ani și-a pierdut viața in urma acestui incident.

- Franta si-a reiterat marti opozitia in privinta negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania, avertizand ca Parisul nu va da unda verde acestora inainte ca Uniunea Europeana sa-si reformeze politicile de extindere, transmite Reuters, citata de Agerpres. "Primul lucru despre care trebuie sa…