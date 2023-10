Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana Sassuolo a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Bologna, intr-un meci din etapa a zecea a Serie A. Golul gazdelor a fost marcat de Daniel Boloca, potrivit news.ro.Daniel Boloca a inceput titular in echipa lui Sassuolo care a infruntat Bologna, pe…

- Daniel Boloca (24 de ani) a marcat primul sau gol in Serie A in partida Sassuolo - Bologna, scor 1-1. Romanul a restabilit egalitatea in minutul 44 al partidei cu un șut din afara careului. Daniel Boloca continua seria evoluțiilor bune in tricoul lui Sassuolo. Mijlocașul roman a fost integralist in…

- Formatia Empoli, la care joaca Razvan Marin, si echipa lui Daniel Boloca, Sassuolo, au inregistrat remize in partidele disputate, vineri, in Serie A, anunța news.ro.Empoli a terminat la egalitate cu Udinese, pe teren propriu, scor 0-0. Marin a jucat pana in minutul 81. Sassuolo a remizat in…

- Mijlocasul argentinian Nicolas Dominguez a marcat primul sau gol pentru echipa Nottingham Forest, in partida incheiata la egalitate pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia Brentford, duminica, in etapa a 7-a a campionatului de fotbal al Angliei, potrivit Agerpres.Dominguez a inscris cu capul in minutul…

- Daniel Boloca a refuzat sa mai joace pentru naționala Romaniei, iar acum impresioneaza in Serie A in tricoul lui Sassuolo. Fotbalistul a fost integralist in victoria cu Juventus (4-2), iar presa din Italia a avut numai cuvinte de lauda la adresa sa.

- Echipa italiana Torino a invins luni seara, in deplasare, scor 3-0, gruparea Salernitana, intr-un meci al etapei a patra din Serie A. In ultimul meci al aceleiasi etape, Verona si Bologna au incheiat la egalitate, scor 0-0, potrivit news.ro.Torino a dominat meciul din deplasare, de la Salernitana,…

- Universitatea Craiova nu a facut multe transferuri in aceasta vara, dar și ce a adus a fost de mare calitate. Dupa repatrierea lui Alex Mitrița, Știința l-a cooptat și pe Jasmin Kurtic, un fotbalist de certa valoare, cu un CV impresionant. „OFICIAL | Bine ai venit, Jasmin Kurtic! Știința a adus in Cetatea…

- Produs al Academiei Hagi, Mihai Popa a debutat la seniori in 2018, la SSC Farul Constanta, in Liga a 2 a, apoi a jucat la Rapid si, in Liga 1, la Astra Giurgiu si FC Voluntari. Fotbalistul constantean Mihai Popa 22 de ani , transferat recent de echipa italiana din Serie A Torino FC, nu l a uitat pe…