Vești proaste pentru cei care vor sa calatoreasca. Mai multe zboruri vor fi anulate in perioada urmatoare. Compania aeriana Deutsche Lufthansa AG anuleaza 3.100 de zboruri dupa ce valul de infectii cu coronavirus a agravat deficitul de personal, scrie Agerpres. Decizia a creat haos in industria calatoriilor cu avionul din Europa. Compania aeriana emblematica a Germaniei a anuntat vineri ca va abandona 2.200 de rute interne si europene in iulie si august, pe langa cele 900 de anulari dezvaluite la inceputul acestei luni. Aceasta reprezinta aproximativ 4% din capacitatea transportatorului in acea…